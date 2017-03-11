Президент нагородив львів’янку Анну Музичук орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня

Президент України Петро Порошенко нагородив орденом Княгині Ольги ІІІ ступеня шахістку Анну Музичук.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Фейсбук.

“Минулого тижня наша велика гордість – шахістка Anna Muzychuk – стала срібною призеркою чемпіонату світу з шахів серед жінок. В кінці 2016-го вона стала чемпіонкою світу одразу з двох дисциплін – швидких та блискавичних шахів.

Дякую вам, Аню, за ці надзвичайні досягнення та за неймовірні емоції, які ви даруєте своїм вболівальникам. Орден Княгині Ольги III ступеня – це символ тієї величезної справи, яку ви робити для всієї України”, – написав президент.