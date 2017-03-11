Порошенко нагородив героїв АТО, 26 – посмертно

Президент Петро Порошенко відзначив державними нагородами 75 військовослужбовців ЗСУ, cеред нагороджених – 49 бійців, які отримали поранення, 26 військових нагороджено посмертно.

Про це повідомляє прес-служба президента.

Серед нагороджених – 49 бійців, які отримали поранення, 26 військових нагороджено посмертно. Більшість відзначених військових були поранені в боях восени 2016 року – взимку 2017 року в районі Авдіївки, Світлодарської дуги, на Маріупольському напрямку.

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня відзначено 5 захисників. Зокрема, посмертно – старшого лейтенанта Василя Барановського та молодшого лейтенанта Максима Гринчишина. Орденом нагороджені також молодший лейтенант Костянтин Ільченко, підполковник Сергій Марценюк та лейтенант Микола Талда, які отримали поранення.

Максим Гринчишин з вересня 2014 року з перервами героїчно виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. 19 лютого цього року під час обстрілу незаконними збройними формуваннями в районі Авдіївки отримав поранення несумісні з життям.

Указом також нагороджені орденом «За мужність» ІІІ ступеня 36 військовослужбовців, з них 23 – посмертно.

Ще 34 захисники відзначені медалями «За військову службу Україні» та «Захиснику Вітчизни».