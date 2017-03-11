На Львівщині затримали раніше судимого чоловіка, який обікрав фермерське господарство

За рішенням суду зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Як встановили працівники Стрийського відділу поліції, раніше судимий 41-річний житель Миколаївського району на початку листопада минулого року разом із спільником проник на територію фермерського господарства. Із зерноскладу вони викрали електромотори та інше майно на суму в понад 20 000 гривень.

«Зловмисник – раніше неодноразово судимий. В липні минулого року він звільнився з місць позбавлення волі. Сьогодні ж маємо всі підстави стверджувати, що на рахунку чоловіка низка крадіжок, скоєних у Стрию та районі», – розповів начальник Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.185 (крадіжка) та ст.395 (порушення правил адміністративного нагляду) Кримінального кодексу України. За рішенням суду він зараз знаходиться під вартою.

Проводиться досудове розслідування.