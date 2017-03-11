На Львівщині під час пожежі у власному будинку постраждав господар (фото)

Чоловік намагався самотужки ліквідувати пожежу і отримав опіки обличчя

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Львівській області.

Пожежа сталася 10 березня в м. Стрий на вул. Львівській в дерев’яному житловому будинку.

На місце виклику відразу вирушило пожежно-рятувальне відділення ДПРЧ-8 м. Стрий.

До моменту прибуття рятувальників власник будинку – чоловік 1974 року народження – намагався самостійно ліквідувати загорання та внаслідок пожежі отримав опіки обличчя II ступеня власник.

Постраждалий від госпіталізації відмовився.

Унаслідок пожежі вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 40 кв.м., пошкоджено стіни на площі 80 кв.м., Завдяки оперативним діям рятувальників вдалось запобігти поширенню вогню будівельними конструкціями будинку та врятувати його від повного знищення вогнем.

До ліквідації займання залучили вісім рятувальників та дві одиниці спецтехніки. Причини виникнення займання встановлюють.