Львів’янин пограбував чоловіка, якому продав свій будинок

За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

У Галицький відділ поліції звернувся із заявою 34-річний львів’янин. Він повідомив, що вранці 9 березня на вулиці Огієнка неподалік від управління Львівської залізниці його пограбував чоловік, у якого він придбав будинок. Застосувавши фізичну силу, зловмисник відібрав у потерпілого сумку з особистими документами та вимагав доплату коштів за проданий дім.

Правоохоронці встановили, що до пограбування причетний 46-річний місцевий мешканець.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Наразі проводяться слідчі дії.