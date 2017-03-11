Киянин Петро Бевза занурив Львів у «Йордань»

У Національному музеї ім. Андрея Шептицького відкрили виставку − без пафосу та реверансів



Якщо хто вважає, що щойно відкритий у Національному музеї у Львові художній проект «Йордань» запізнився щонайменше на кілька тижнів, то його титулований автор − київський художник Петро Бевза − готовий переконувати, що це не так. Бо Йордань – це вода. А вода – це очищення. А отже, святість, незалежно від дат. Бо, навіть приймаючи душ, ми очищаємо не тільки тіло, а й душу.

«Вода для Бевзи є символом спасіння, життєдайної енергії і циклічного самовідтворення, − пише про художника академік Володимир Горбатенко. – Художника приваблює динамічний образ рухомої води як любові, яка біжить від серця до серця, як взаємного перетікання ілюзорного в реальне і навпаки. Вода несе в собі пам’ять, духовну енергію, нові життєві сили, недаремно в українській народній традиції вода означає очищення. Вона є символом довговічності, нових почуттів і емоцій, непереборної сили».

От про ту силу води й силу художника можна говорити і в рамках цього проекту. Дійства, яке вже бачили у Нью-Йорку, Києві та Одесі та яке вітаємо зараз у Львові. «Антрополог свідомості і підсвідомості, що тонко відчуває сучасну епоху» (як назвав на відкритті виставки у Львові Петра Бевзу мистецтвознавець Роман Яців), художник не намагається загравати з глядачем, а запрошує його у свій світ без пафосу та реверансів. У тому світі не завжди комфортно і не завжди безтурботно, але однозначно – завжди емоційно. Без огляду на те, які смисли спроможний відчитувати для себе глядач.

Будучи переконаним, що людство покликане постійно балансувати між віртуальним та реальним світами, Петро Бевза акцентує на необхідності пошуку рівноваги. Звичайно, у кожного уявлення про цю рівновагу власне. Але, як зазначив митець у розмові з «Львівською газетою», насправді рівновагу можна відшукати тільки тоді, коли душа перейде в інший вимір. А наразі призначення людини – рух, а отже, пошук. Попри усвідомлення, що знайти неможливо.

«Петро Бевза подібний до подорожнього, який, ще не побачивши моря, вже відчуває його подих у своїй крові, − знову цитуємо Володимира Горбатенка. – На його думку, в кожному з нас є часточка божественного. Яким буде цей світ тепер і в майбутньому, значною мірою залежить від нас. Ми живемо на цій землі вперше і можемо помилятися. Але ми живемо востаннє. А тому не маємо права змарнувати те, що створено не нами».

Експозицію становлять більше ніж тридцять вибраних живописних творів за період від 1996-го до 2017 року. Експонуватиметься виставка лише до 29 березня.

Фото Ярини Коваль