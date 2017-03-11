«Флюгери Львова» зустрічають свою п’ятнадцяту весну

Цієї весни легендарний фестиваль «Флюгери Львова» святкує 15 років!
Із 29 квітня до 1 травня у самому серці Львова – внутрішньому дворику Ратуші – лунатиме етно, джаз, блюз, рок, ска, реґі, електронна та експериментальна музика. Упродовж трьох днів тут виступить півтора десятка гуртів, у яких грають музиканти з України, Польщі, Угорщини та Ірландії.
Про це повідомляють на сайті фестивалю.
На «Флюгерах Львова» виросли цілі покоління слухачів і музикантів, а гурти, які починали тут свою кар’єру, стали зірками. За п’ятнадцять років на фестивалі виступили 283 гурти, через «Флюгери» пройшло понад 100 тисяч відвідувачів, дерева у дворику виросли на 80 см, а радості та знятих з неба зірок не злічити.
На п’ятнадцятих «Флюгерах» виступатимуть:
• оркестр Радості і Щастя «Familia Perkalaba»
• world-music гурт з Ірландії «Yurodny»
• буковинський гуцул-хоп «Гуцул Каліпсо»
• Ірена Карпа із рок-гуртом «QARPA»
• український кантрі-блюз «Lemko Bluegrass Band»
• тернопільський електронний проект «Tik TU»
• indie-ватага з Угорщини «Flop»
• подільський фундаментал «Пропала Грамота»
• Bria Blessing та ShockolaD+PL у супроводі камерного оркестру
• новий львівський етно-проект «Torban»
• драйвовий ф’южн-фолк із Кривого Рогу «Роялькіт»
• польський експресивний квартет «Siostry і Łotry»
• чуттєва і запальна «GrozovSka Band»
Цього року організатори «Флюгерів Львова» на традиційне фестивальне «Прокидання» запросили Сашу Кольцову зі своїм проектом «Крихітка». Під її ніжні і проникливі пісні Львів прокинеться у неділю 30 квітня.
Флюгери Львова» є найпопулярнішим весняним фестивалем України. Він традиційно проходить у ексклюзивно відведеному для нього внутрішньому дворику Львівської Ратуші. Це культовий фестиваль, де танцюють під джаз, де на ранкових концертах «прокидаються» сотні фанатів, де дорослі бавляться разом з дітьми, де свято після концертів вихлюпується на вулиці нічного Львова, де серед міського галасу панує затишок, де раз на рік ти бачиш всіх своїх друзів і знаходиш нових, бо всі зібрались тут для свободи, весни і доброї музики.