«Флюгери Львова» зустрічають свою п’ятнадцяту весну

Цієї весни легендарний фестиваль «Флюгери Львова» святкує 15 років!

Із 29 квітня до 1 травня у самому серці Львова – внутрішньому дворику Ратуші – лунатиме етно, джаз, блюз, рок, ска, реґі, електронна та експериментальна музика. Упродовж трьох днів тут виступить півтора десятка гуртів, у яких грають музиканти з України, Польщі, Угорщини та Ірландії.

Про це повідомляють на сайті фестивалю.

На «Флюгерах Львова» виросли цілі покоління слухачів і музикантів, а гурти, які починали тут свою кар’єру, стали зірками. За п’ятнадцять років на фестивалі виступили 283 гурти, через «Флюгери» пройшло понад 100 тисяч відвідувачів, дерева у дворику виросли на 80 см, а радості та знятих з неба зірок не злічити.

На п’ятнадцятих «Флюгерах» виступатимуть:

• оркестр Радості і Щастя «Familia Perkalaba»

• world-music гурт з Ірландії «Yurodny»

• буковинський гуцул-хоп «Гуцул Каліпсо»

• Ірена Карпа із рок-гуртом «QARPA»

• український кантрі-блюз «Lemko Bluegrass Band»

• тернопільський електронний проект «Tik TU»

• indie-ватага з Угорщини «Flop»

• подільський фундаментал «Пропала Грамота»

• Bria Blessing та ShockolaD+PL у супроводі камерного оркестру

• новий львівський етно-проект «Torban»

• драйвовий ф’южн-фолк із Кривого Рогу «Роялькіт»

• польський експресивний квартет «Siostry і Łotry»

• чуттєва і запальна «GrozovSka Band»

Цього року організатори «Флюгерів Львова» на традиційне фестивальне «Прокидання» запросили Сашу Кольцову зі своїм проектом «Крихітка». Під її ніжні і проникливі пісні Львів прокинеться у неділю 30 квітня.

Флюгери Львова» є найпопулярнішим весняним фестивалем України. Він традиційно проходить у ексклюзивно відведеному для нього внутрішньому дворику Львівської Ратуші. Це культовий фестиваль, де танцюють під джаз, де на ранкових концертах «прокидаються» сотні фанатів, де дорослі бавляться разом з дітьми, де свято після концертів вихлюпується на вулиці нічного Львова, де серед міського галасу панує затишок, де раз на рік ти бачиш всіх своїх друзів і знаходиш нових, бо всі зібрались тут для свободи, весни і доброї музики.