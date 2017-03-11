Для допомоги шахтарям “Степової” відкрили благодійний рахунок

Долучитись до допомоги гірникам, потерпілим внаслідок аварії на шахті “Степова”, може кожен! Для благодійних внесків ДП “Львіввугілля” відкрило відповідний рахунок.

Номер рахунку:

р/р 26000301079428 у Львівська Філія ОУ АТ “Ощадбанк”

МФО 325796

ЗКПО 20847974

Адреса: 80054, с. Глухів, Сокальський р-н, Львівської обл.

Тел. (03249) 3-97-10

Нагадаємо, 2 березня, на Сокальщині стався вибух на шахті, внаслідок чого обвалилася гірська порода. Через це загинуло 8 гірників, ще 20 постраждало.

Сім’ям загиблих на «Степовій» шахтарів виплатять по 500 тис. грн.

Постраждалі гірники продовжують лікування в опіковому відділенні 8-ї клінічної лікарні міста Львова.