Жіночий ФОТОпогляд-2017

Так називається фотовиставка, яка 9 березня цього року відкрилася в італійському дворику Львівського історичного музею

В експозиції – 35 фотографій, авторами яких є чарівні жінки – члени Львівської організації Національної спілки фотохудожників України Адріана Довга, Марія Оприск та Наталія Павловська, а також фотомайстри-аматори Львівського народного фотоклубу «Карпати» Марта Грицанюк, Оксана Зубач, Орися Ковальчук, Олександра Колодій, Наталія Притула і Галина Ткачук. Вони закохані у прекрасне, уміють побачити незвичну красу і правду життя та зафіксувати найцікавіше. Їхні фотографії – різняться тематикою та жанрами, але зроблені всі на високому професійному і творчому рівні.

Більшість цих робіт – показують у Львові вперше, хоча окремі фототвори вже побували на міжнародних фотосалонах у Бразилії, Грузії, Люксембурзі, Польщі, Чехії та інших країнах.

До речі, львівські фотомайстрині на цих салонах отримали ряд високих відзнак. Зокрема, Марія Оприск нагороджена золотою медаллю у Словаччині за роботу «Великодні обливання», срібну медаль ФІАП присуджено Адріані Довгій у Польщі за роботу «Між рядами», а Галина Ткачук у далекій Бразилії відзначена Голубою стрічкою ФІАП за роботу «Червона шапочка».

Любов до творчої фотографії, постійна робота над пізнанням світу, цікаві подорожі та мандрівки, участь у різноманітних міжнародних та національних фотоконкурсах і салонах приносить добрий результат, сприяє зростанню професійного і творчого рівня наших майстринь світла й тіні! Із щирими і найсвітлішими почуттями вони дарують нам ці унікальні фотомиттєвості!