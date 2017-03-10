Завтра на дорогах ожеледиця. Будьте обережні!

За інформацією Львівського регіонального центру з гідрометеорології, 11 березня у Львові вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Також завтра очікується часом мокрий сніг та дощ. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 0 – 2° тепла, вдень 5 – 7° тепла.

12 березня прогнозується часом мокрий сніг, вдень з дощем. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 1 – 6° тепла.

13 березня очікуються місцями невеликі опади переважно у вигляді мокрого снігу. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3 – 8° тепла.