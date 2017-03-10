З понеділка буде призупинено роботу Особистого кабінету мешканця

З 13 березня, з метою проведення оновлення функціоналу, управління інформаційних технологій Львівської міської ради призупинить роботу Особистого кабінету мешканця. Робота над вдосконаленням триватиме близько тижня.

Як повідомили в управлінні інформаційних технологій ЛМР, для покращення функціонування Особистого кабінету проведуть планове оновлення функціоналу. Серед удосконалень – інформація по структурі Львівської міської ради, більш зручне відслідковування поданих запитів, статистика електронних запитів користувачів по всіх управліннях, форма зворотнього зв’язку та інші.

Відновити послугу Особистого кабінету мешканця планують після 20 березня.

Особистий кабінет мешканця – проект управління інформаційних технологій ЛМР. Головна мета порталу – налагодити результативну співпрацю мешканців міста та органів місцевої влади, а також спростити доступ львів’ян до адміністративних послуг. Послугами Особистого кабінету мешканця можна скористатися з 2015 року.