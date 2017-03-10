У мережі з’явився перший тізер фільму про Тараса Шевченка (відео)

Повнометражний фільм «Тарас. Повернення», що створюється за підтримки Держкіно України, розповість про останні три місяці заслання Кобзаря у Казахстані

Як повідомляє сайт Державного агентства України з питань кіно, загальний бюджет стрічки становить 44,8 млн. гривень. Публікація тізера приурочена до 203-річчя з дня народження Кобзаря.

Режисером та автором сценарію виступив Олександр Денисенко. Ролі в фільмі виконали: Борис Орлов, Богдан Бенюк, Олександр Пожарський, Олег Волощенко, Роман Луцький, Ганна Топчій та Акнієт Орінтай.

Як зазначають автори, фільм розповідає про останні три місяці заслання Тараса Шевченка у Казахстані.

Того літа поет, засланий на військову службу в російській царській армії, отримує повідомлення від друзів з Петербурга: його помилував особисто цар Олександр II. Однак військове керівництво Новопетрівського форту в Мангишлаку не поспішає повідомляти про це Тараса й видавати указ про звільнення». Однак військове керівництво Новопетрівського форту в Мангишлаку не поспішає повідомляти про це Тараса й видавати указ про звільнення. Інтрига будується на тому, хто саме зацікавлений в затримці і перешкоджає звільненню Шевченка. Комендант форту Іраклій Усков? Чи офіцери-товариші по службі та чиновники-бюрократи в Петербурзі? А раптом телеграма про амністію взагалі загубилася? Шевченко зберігає в собі сили досліджувати землі Західного Казахстану, що стали для нього улюбленими. Також поет і художник зображує казахський край та степових мешканців у своїх віршах і картинах, які він пише кожної вільної хвилини.

У прокат стрічка «Тарас Шевченко. Повернення» вийде в березні 2018 року.