У Львові зросте квартплата

Виконавчий комітет ЛМР сьогодні прийняв рішення про коригування тарифу на оплату послуги з утримання будинків та прибудинкових територій, у зв’язку із зростанням мінімальної заробітної плати.

Про це інформує прес-служба ЛМР.

Як повідомив в.о. начальника житлового управління ЛМР Сергій Сало, у зв’язку з прийняттям на законодавчому рівні розміру заробітної плати не нижчого від мінімальної заробітної плати – 3200 грн, виникла необхідність коригування тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій в частині заробітної плати.

Тариф на оплату послуг з утримання будинків та прибудинкових територій визначався індивідуально для кожному будинку. До прикладу, однокімнатна квартира по вул. Саксаганського платила 0,99 грн. тепер буде платити 1,51 грн. за м2. Трикімнатна квартира на вул. Менделєєва платила 1,12 грн. буде платити 1,71 грн. за м2. У Сихівському районі трикімнатна квартира на вул. Полуботка платила 1,60 грн. тепер буде плати 2,30 грн. за м2.

«Новий тариф на оплату послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вступає в дію з 1 квітня», – зазначив Сергій Сало.