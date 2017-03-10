У Львові нагородили найкращого спортсмена Львівщини за підсумками січня

У п’ятницю, 10 березня, у Львові урочисто нагородили найкращого спортсмена Львівщини за підсумками січня 2017 року. Такого титулу був удостоєний Станіслав Станіслав Горуна, який на турнірі всесвітньої серії “Karate 1 Premier League – Paris 2017” (Франція) здобув упевнену перемогу у ваговій категорії до 75 кг.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Станіслава вперше номінували на відзнаку регіонального відділення НОКу, оскільки рішенням 129-ї сесії Міжнародного олімпійського комітету карате включено до списку олімпійських видів спорту. Крім нього сьогодні спеціальну нагороду регіонального відділення Національного олімпійського комітету України отримав і його тренер – Антон Нікулін.

Спортсмена та тренера привітали начальник управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА Юрій Майборода та голова НОК у Львівській області Юрій Турянський.

Наголосимо, що Станіслава Горуна визнано найкращим спортсменом місяця за підсумками спільного голосування членів виконавчого комітету відділення Національного Олімпійського Комітету у Львівській області та членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.