У Дрогобичі за квартирні крадіжки судитимуть закарпатця

Зловмисникові загрожує до п’яти років позбавлення волі

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Львівської області.

Слідчі Дрогобицького відділу поліції скерували до суду обвинувальний акт стосовно 22-річного уродженця Закарпатської області, причетного до двох крадіжок. У грудні 2016 року зловмисник під приводом жебракування заходив до помешкання громадян і викрадав цінні речі. Впродовж трьох місяців зловмиснику вдалося заволодіти майном на суму 1600 гривень.

Працівники Дрогобицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.185 (крадіжка) КК України. Зловмиснику оголошено про підозру, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.