Розпочався другий етапу конкурсу з будівництва сміттєпереробного заводу на Львівщині

У п’ятницю, 10 березня, стартував другий етап конкурсу з вибору інвесторів для будівництва та експлуатації комплексів утилізації твердих побутових відходів (ТПВ) у Львівській області.

Як повідомили “Львівську газету” у прес-службі ЛОДА, до участі запрошено три компанії:

Інвестиційно-екологічну компанію “ІЕК” (ділянка у с.Бронниці, Дрогобицький район);

ТзОВ “Глассворк технолоджі”;

ТзОВ “Вейст Менеджмент Системс” (ділянка Роздільського ДГХП “Сірка”, Миколаївський район).

На другому етапі цим компаніям запропоновано розробити техніко-економічне обґрунтування.

Конкурс триватиме до 10 травня 2017 року.