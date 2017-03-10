Постраждалим шахтарям та сім’ям загиблих виплатили адресну допомогу

Гроші виділили з обласного бюджету на сесії Львівської обласної ради 7 березня.

Про це інформують у департаменті соціального захисту населення Львівської ОДА.

За словами т.в.о директора департаменту Віктора Степанюка, по 100 тисяч гривень виплатили 8 родинам загиблих, по 60 тисяч гривень – перерахували 9 важко пораненим гірникам, по 40 тисяч – 8 шахтарям середнього ступеня важкості, а також 6 легко пораненим – по 20 тисяч гривень.

Загальна сума для виплати одноразової адресної допомоги склала 1 мільйон 780 тисяч гривень.

Зазначимо, що станом на 10 березня в опіковому центрі 8-ї клінічної лікарні міста Львова перебувають 23 гірники. За словами в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірини Микичак, усі пацієнти із позитивною динамікою.

Очільник департаменту також повідомила, найближчим часом частину шахтарів вже можна буде виписувати зі стаціонару для подальшого лікування в амбулаторних умовах.

Нагадаємо, у четвер, 2 березня, у селі Глухів Сокальського району Львівської області на шахті “Степова” ДП “Львіввугілля” стався вибух метану. Унаслідок вибуху обвалилася гірська порода, загинуло 8 гірників, ще 20 постраждало.