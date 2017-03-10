На Львівщині розшукують 24-річного хлопця, який зник ще 5 березня

Молодий чоловік пішов з дому ще 5 березня і досі не повернувся

Жовківське відділення поліції встановлює місце перебування громадянина Голяка Ігоря, 1993 р.н., мешканця с. Ситихів, Жовківського району, який 05 березня 2017 року вийшов з дому та не повернувся.

Хлопцеві 23 роки, зріст 175-180 см, худорлявої тілобудови, волосся коротке темного кольору, губи тонкі, очі карі, відсутній верхній зуб.

Був одягнений: балонова куртка синього кольору із світлими вставками, стрейчеві штани світло-коричневого кольору, темний джемпер та взутий у сірі кросівки.

Кому відоме його місце перебування просять повідомляти за телефоном 0678343774, 0680543190, або 102.