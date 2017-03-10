На Львівщині реалізовуватимуть проект Світового банку

Львівщина стане пілотною областю, де реалізовуватиметься проект Світового банку із кредитування мікробізнесу. Йдеться про надання безвідсоткових кредитів на започаткування власної справи для малозабезпечених громадян, безробітних, а також внутрішньо переміщених осіб. Максимальна сума такого кредиту становитиме 60 тисяч гривень.

Про це йшлося на зустрічі голови Львівської ОДА Олега Синютки із координатором проекту директором Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Еллою Лібановою, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Цей проект також планують реалізовувати на території Харківської та Полтавської областей. Діятиме він до 2018 року, для чого передбачено близько 20 мільйонів гривень. Кошти надає Світовий Банк.

Під час розмови сторони підтвердили бажання якнайшвидше розпочати роботу над реалізацією цього проекту. Олег Синютка запропонував для кредитування мікробізнесу, у першу чергу, розглянути агропромисловий сектор. На його переконання, саме ця галузь є чи не найперспективнішою на Львівщині. Для прикладу він навів можливість розвитку невеличких господарств та сімейних ферм.

За словами, Елли Лібанової, вже невдовзі у Львові відкриють представництво проекту, яке координуватиме діяльність із кредитування. Вона також додала, що наразі тривають підготовчі роботи, після завершення яких вже можна буде говорити про офіційний старт.