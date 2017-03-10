На Львівщині перекинувся мікроавтобус – травм зазнали п’ятеро людей

Під час ДТП ніхто не загинув

Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 березня, о 18:40, у с. Тухолька Сколівського району.

Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

За попередньою версією, водій мікроавтобуса “Фольксваген ЛТ-35”, 1966 року народження, житель м. Вінниця, на повороті не впорався з керуванням, з’їхав в кювет і перекинувся.

На момент ДТП в автомобілі перебувало вісім осіб, травмовано п’ятьох.

Постраждалих доставлено до хірургічного відділення Сколівської центральної районної лікарні.

Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.