На Львівщині перекинувся мікроавтобус – травм зазнали п’ятеро людей

Під час ДТП ніхто не загинув
Дорожньо-транспортна пригода сталася 9 березня, о 18:40, у с. Тухолька Сколівського району.
Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.
За попередньою версією, водій мікроавтобуса “Фольксваген ЛТ-35”, 1966 року народження, житель м. Вінниця, на повороті не впорався з керуванням, з’їхав в кювет і перекинувся.
На момент ДТП в автомобілі перебувало вісім осіб, травмовано п’ятьох.
Постраждалих доставлено до хірургічного відділення Сколівської центральної районної лікарні.
Причини події з’ясовують. Триває дослідча перевірка.