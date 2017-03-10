Львівських школярів запрошують до участі в конкурсі малюнків “Тарасовими стежками”

Львівське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім. Т. Шевченка оголошує дитячо-юнацький конкурс мистецький «Тарасовими стежками».

До участі запрошують учнів середніх та художніх шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, студентів ВНЗ І-IV рівня акредитації, віком до 19-ти років у трьох вікових групах: І група – до 9 років, ІІ група – 10-14 років, ІІІ група – 15-19 років. Учні та студенти мистецьких навчальних закладів конкуруватимуть в окремій категорії.

Про це повідомляє Освітній портал Львівщини.

Конкурсантам потрібно проілюструвати улюблені твори Кобзаря, відобразити події із його життя, його мрії про майбутнє, а також сучасну Україну. Відповідно, серед номінацій – улюблений твір Тараса Шевченка, одна з сторінок життя Кобзаря та Шевченкові мрії про майбутнє.

Роботи на конкурс необхідно подавати до Львівського обласного об’єднання ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка за адресою: 79008, м. Львів, вул. Друкарська, 6 (поштовим відправленням – до 5 травня; безпосередньо в офіс – у період з 5 до 12 травня).

Зазначимо, що на конкурс допускаються 1-3 роботи одного автора у кожній номінації. Мистецькі роботи автору не повертаються і є власністю ЛОО ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка. Переможців конкурсу нагородять дипломами та цінними подарунками.

За довідками звертатись за тел.: 066-241-43-90, або e-mail: prosvita_lviv@ukr.net.