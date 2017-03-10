Львів’янка шукає господаря для собаки, яку врятувала від смерті

Собаку звати Ласочка, вона дуже любить дітей та інших тварин

З проханням допомогти прилаштувати песика до “Львівської газети” звернулася наша читачка Ліна Юрчак.

Цього собаку дівчина врятувала від смерті. У вересні Ласочку переїхала машина, внаслідок чого тварина отримала перелом лапки і всю ніч стікала кров’ю. Уранці охоронці підприємства, на якому це сталося, хотіли добити тваринку, але дівчина не дозволила цього зробити.

Вона вилікувала собаку, стерилізувала її, а тепер шукає їй доброго господаря.

“Собачка, – пише Ліна, – ще досить молода, їй приблизно рочок, і тому я би хотіла їй гарного та щасливого життя у родині, а не проживання на тимчасовій перетримці, де зараз її утримую”.

Якщо вам потрібен чотирилапий друг-охоронець, телефонуйте за номером 096-741-92-50 (Ліна Юрчак), об пишіть на адресу: linayurchak@ukr.net.