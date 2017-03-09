Завтра у Львові нагородять найкращого спортсмена області у січні

У п’ятницю, 10 березня, відбудеться урочисте нагородження найкращого спортсмена Львівщини у січні. Про це інформує управління фізичної культури та спорту ЛОДА.

Початок – об 11:00 у готелі «Нобіліс» (вул. Олександра Фредра, 5).

Титулу найкращий спортсмен місяця удостоєний каратист Станіслав Горуна. На турнірі всесвітньої серії Karate 1 Premier League – Paris 2017, який 28-29 січня проходив у столиці Франції, львів’янин підтвердив реноме світового лідера у ваговій категорії до 75 кілограмів і впевнено переміг.