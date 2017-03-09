За адмінпослуги, надані землевпорядниками Львівщини, до держбюджету надійшло 455 тис. грн.

Від початку 2017 року працівники головного управління Держгеокадастру у Львівській області надали громадянам та юридичним особам більш ніж 32,4 тисячі адмінпослуг. Про це інформує Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру.

На безоплатній основі громадяни отримали 27,4 тисяч послуг. Ще п’ять тисяч послуг фахівці землевпорядної служби Львівщини надали на платній основі, за які нараховано плату в сумі 455,7 тис. гривень. Ці кошти спрямовано до загального фонду державного бюджету.

Найчастіше громадяни зверталися щодо надання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. Працівники Держгеокадастру Львівської області опрацювали 4,2 тисячі таких запитів, що становить 84% загальної кількості платних адмінпослуг.

Серед безоплатних адмінпослуг найбільш поширені – запити щодо державної реєстрації земельної ділянки (8546), та про видачу витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку землі (8478). Також безоплатно надано 3061 довідку з державної статистичної звітності про наявність земель та їх форму власності та висновків про погодження документації із землеустрою.

Довідка. Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 1 січня 2015 року на всій території України органи земельних ресурсів надають послуги через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП), які утворені при місцевих державних адміністраціях та органах місцевого самоврядування. Громадяни можуть ознайомитися з адресами ЦНАПів на офіційному сайті Держгеокадастру