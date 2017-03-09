За 10 днів експерименту на Львівській митниці до держбюджету надійшло понад 250 тис. грн.

Від 27 лютого до 27 травня цього року відділ митного оформлення № 3 Львівської митниці ДФС працює цілодобово

Із моменту запровадження експерименту ним скористалися 7 суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Сума митних платежів, перерахованих до державного бюджету, становить 253,5 тис. грн.

Про це повідомляють у департаменті економічної політики Львівської облдержадміністрації.

За словами директора департаменту Романа Филипіва, Львівська митниця ДФС запровадила експеримент для практичної реалізації численних пропозицій та звернень Львівської ОДА, суб’єктів господарювання, а також на виконання Меморандумів про підтримку іноземних інвестицій у Львівської області із Західноукраїнською філією Європейської Бізнес Асоціації та Данською Бізнес Асоціацією.

Нагадаємо, підрозділ, в якому запроваджено експеримент, розташований на території ТзОВ «Міжнародний логістичний транспортний центр «ЛЕОПОРТ» за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт Краковець, вул. Вербицького, 48, безпосередньо біля пункту попуску «Краковець – Корчова».

Таке розташування – це мінімізація витрат на логістичні процедури, оптимізація та оперативність митного оформлення товарів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Окрім того, державні органи контролю працюють тут за принципом «єдиного офісу» та «єдиного вікна» і також цілодобово.

За підсумками експерименту буде ухвалено рішення щодо можливого його продовження чи впровадження на постійній основі.