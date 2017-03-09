В Європарламенті затвердили “безвіз” для України

Члени Комітету Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ підтримали проект резолюції для надання Україні безвізового режиму, повідомляє Європейська правда.

Зазначається, що проект законодавчої резолюції про внесення України до переліку третіх країн, для громадян яких скасовуються візові вимоги, потримали 39 членів комітету, і лише чотири євродепутати були проти, ще один утримався.

У свою чергу євродепутат Міхал Боні перед голосуванням зазначив, що Україна виконала всі вимоги ЄС з надання безвізового режиму, і “навіть перевершила очікування”.

Тепер, після того, як Комітет схвалить, документ направляється на голосування Європарламенту, яке має відбутися 5 квітня. Якщо ЄП підтримає документ, то далі він буде переданий для прийняття Радою ЄС.