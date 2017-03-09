Україна лідирує за рівнем смертності матерів та немовлят в Європі

Україна продовжує лідирувати за показниками материнської смертності серед інших країн Європи. За даними міжнародного оцінювання у 2015 році в Україні було 120 випадків материнської смертності, в той час як у сусідній Польщі – 12, Румунії – 56, а у Німеччині – 42.

Про це інформує представництво Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Неонатальна смертність також залишається значно вищою, ніж у країнах Європейського Союзу. У 2015 році в Україні було 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя, в той час як у Польщі – 1122, Румунії – 1047, а у Німеччині – 1449 випадків. Проте, в Україні показник неонатальної смертності поступово знижується з кожним роком, і у 2015 становив 5.5 на 1000 живонароджень, проти 5.7 у 2014.

Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ рівень знання про небезпечні прояви під час вагітності в Україні є дуже низьким. В Україні лише 23% жінок і чоловіків знають хоча б про три небезпечні симптоми під час вагітності, а про всі шість пам’ятають тільки 12% респондентів. У той же час, менше половини (45%) жінок звертаються до жіночої консультації до 11 тижня вагітності, і лише третина жінок відвідує курси вагітних.