Учні Львова та Дніпра разом створять мультфільм

Дітей об’єднала українська казкарка Еліна Заржицька

Учні Винниківської санаторної школи-інтернату для дітей зі згасаючими формами туберкульозу намалюють мультфільм на основі казки «Про Пищика-молодця, школи «Сакура» бійця» відомої української письменниці з Дніпра Еліни Заржицької. Що цікаво, озвучать майбутній мультфільм теж діти – учні дніпровської школи-інтернату № 3 для дітей, хворих на сколіоз.

Це вже не вперше дітлахи малюють казки Еліни Заржицької для мультфільмів. Зокрема, мультик «Як черепаха Наталка до школи збиралася» ( усіх чотири серії) намалювали діти-аутисти з Криворізької школи-інтернату «Надія». Як зізнається сама авторка, вона була страшенно зворушеною, що всі п’ятеро ілюстраторів невдовзі після завершення проекту змогли перевестися до звичайних шкіл, а одна дівчинка навіть вступила до художньої. Тобто що «останньою крапкою» у довготривалій терапії для дітей стала саме творчість. На цілющу силу мистецтва розраховує Еліна Заржицька і залучаючи діток з Винник.

До речі, у відбірковому турі візьмуть участь учні 3-8 класів, а переможців, які малюватимуть мультик до кінця, визначить письменниця. Що цікаво, усі малюнки юних художників можна буде побачити на виставці, яка відбудеться 16 березня о 16.00 у Львові, у книгарні «Книжковий дворик» (вул. Винниченка, 4) у Львові.

Як не менш цікавим є і те, що мультфільм вийде у світ відразу з японськими та англійськими субтитрами — завдяки Музеєві українського живопису Дніпра та Дніпровській обласній бібліотеці для молоді ім. Михайла Свєтлова.

Варто додати, що на казки Еліни Заржицької вже створено три мультфільми. А в 2010 році сценарій до казки «Про Пищика-молодця, школи «Сакура» бійця» ( властиво, про яку і мова) отримав особливу відзнаку журі ІІІ Всеукраїнського конкурсу сучасної радіоп’єси «Відродимо забутий жанр» (Київ).