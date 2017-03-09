У Золочеві пам’ятник Тарасові Шевченку одягли у вишиванку. Фото. Відео

9 березня 2017 року у день народження Тараса Шевченка у Золочеві його пам’ятник одягнули у вишиванку.

“Ми з пані Наталією одягнули Шевченка у вишиванку, щоб показати, що вишиванка завжди була і буде і хто, як не Шевченко заслуговує на те, щоб бути в ній. І сьогодні в такий день, я думаю, що ще буде гарна погода і ці кольори, що є на цій вишиванці ще не раз з’являться у нашому житті і буде спокій мир і злагода…” – розповіла “Золочів.нет” Городецька Наталія Романівна.

Таку акцію, одягнувши Тараса Григоровича у вишиванку, провели у Золочеві вперше. Сьогодні біля пам’ятника, а також у Народному домі відбудуться заходи із вшанування Кобзаря.