У Стрию зловмисник наніс 21-річному місцевому жителю п’ять ударів ножем

Працівники Стрийського відділу поліції затримали 29-річного мешканця міста, йому загрожує до восьми років ув’язнення.

До Стрийського відділу поліції сьогодні, 9 березня, близько четвертої ранку надійшло повідомлення від диспетчера «швидкої» центральної районної лікарні про те, що до них доставлено 21-річного чоловіка з проникаючими ножовими пораненнями.

Як вставили правоохоронці, подія трапилася неподалік одного з розважальних закладів міста. Між двома компаніями молодих людей, котрі тієї ночі там проводили своє дозвілля, виник конфлікт. Близько третьої години ранку на вулиці між ними виникла бійка, під час якої 29-річний стриянин наніс 21-річному місцевому жителю п’ять ударів ножем, два з яких проникаючі.

«Потерпілий з отриманими пораненнями потрапив до реанімації. Особу зловмисника, котрий з місця події зник, працівники поліції встановили та затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. На час вчинення злочину він перебував у стані алкогольного сп’яніння. Наразі ми встановлюємо обставини події та всіх учасників конфлікту, призначено судово-медичну експертизу», – розповів т.в.о. начальника Стрийського відділу поліції підполковник поліції Іван Малиш.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від п’яти до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Проводиться досудове розслідування, інформує Ольга Марцинюк, Стрийський відділ поліції.