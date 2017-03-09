У Ратуші розповіли, коли у Львові будуть нічні трамваї

Депутати львівської міської ради пропонують запровадити у Львові нічні трамваї.

Про це «Львівській газеті» розповів депутат ЛМР Андрій Шевців. За його словами, вони курсуватимуть із трьох частин Львова до Головного вокзалу.

Однак зробити це планують не раніше початку 2018 року. За словами Андрія Шевціва, нічні трамваї запустять після реконструкції площі Івана Франка та облаштування регульованого кільця на перехресті вулиць Вітовського-Сахарова. Це дасть змогу сполучити житловий масив Сихів та Головний вокзал. Також нічний трамвай курсуватиме від вулиць Княгині Ольги та Замарстинівської до центральної частини міста та Головного залізничного вокзалу.

Однак в ЛКП «Львівелетротранс» до такого кроку наразі не готуються. Кажуть – через збитковість ідеї.

«Нічні трамваї курсували двічі у експериментальному режимі, проте вони були практично пусті. Тож запускати їх офіційно поки не плануємо», – Іван Бондар, прес-секретар “Львівелектротранс”:

Нагадаємо, з 1 липня 2015 року у Львові курсують нічні автобуси.