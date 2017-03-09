У Львові з’являться екзотичні зелені насадження

Цьогоріч у місті планують висадити близько 3000 дерев та кущів



Серед дерев та кущів, які планують висадити у місті, не лише звичні українські породи, але й екзотичні: багряник японський, каштан Бріотті, слива Піссарда, сакура та магнолія. Про це “Львівській газеті” розповіла провідний спеціаліст управління екології та ландшафтного планування ЛМР Мар’яна Гавришко.

За словами Мар’яни Гавришко, у кожному районі з’явиться від 150 до 450 нових насаджень. Першим у висадці дерев буде Сихівський район – там роботи розпочнуться вже всередині березня. Планують озеленити не лише вулиці, а й парки: «Личаківський», «Погулянка», «Стрийський», «Парк імені Івана Франка» та інші.

«Цього року ми створили спеціальний штаб, який координує роботи з озеленення, аби залучити до цього більшу кількість мешканців та підприємців. А восени плануємо залучити і дітей до відновлення близько 600 фруктових дерев на територіях шкіл. Такі заходи навчають малечу оберігати природу навколо себе.» – каже Мар’яна Гавришко.

У мерії наголошують, дуже важливою є сама процедура висадки дерев. Тож охочим долучитись до озеленення міста слід враховувати низку факторів для якісного висадження – глибину та розмір ями, розташування коренів дерев, фіксацію тощо. У планах не лише збільшення нових насаджень, але й заміна аварійних.

Місця висадки дерев у Львові

Екзотичні дерева – не новий досвід для Львова. Для висадки тут обирають лише ті дерева, які стійкі до омели та добре пристосовані до кліматичних умов міста й загазованості повітря. Цьогоріч найбільше екзотики очікує Сихівський район: там висадять понад 400 дерев, з яких близько 100 – екзотичні.