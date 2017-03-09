У Львові з фасаду Почесного консульства Республіки Білорусь викрали інформаційну табличку

Правоохоронці встановлюють обставини злочину, а також причетних до цього осіб, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Сьогодні, 9 березня, у Франківський відділ поліції о 09.45 надійшло повідомлення від працівника Почесного консульства Республіки Білорусь, котрий повідомив, що з фасаду установи, яка розміщена в житловому будинку на першому поверсі, було викрадено інформаційну табличку із написом: «Почесне консульство Республіки Білорусь у місті Львові». Сума завданих збитків становить чотириста гривень.

Правоохоронці встановлюють обставини злочину, а також причетних до цього осіб. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі. Проводяться слідчі дії, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.