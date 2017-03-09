У Львівській міграційній службі читали вірші Шевченка

Річницю народження Кобзаря та свято весни працівники Львівської міграційної служби відзначили по-родинному, читаючи вірші Тараса Шевченка та співаючи українських пісень

Про це інформує сайт Державної міграційної служби України. Як виявилося, серед працівників є чимало талановитих людей, що вміють співати, декларувати вірші та мають акторські таланти.

Ініціатива проведення такого вечора, де основними учасниками дійства будуть саме працівники служби, належить Іванні Іваночко, в.о. першого заступника начальника ГУ ДМС України у Львівській області. Вона знайшла чимало однодумців, які долучилися до організації свята.

«Зала, де проводили урочистий вечір, сяяла від посмішок та доброго настрою. Участь у дійстві активно брали і ті, що виступали на сцені, і глядачі, – ділиться враженнями Ігор Дашавець, т.в.о. начальника ГУ ДМС України у Львівській області. – Хочу щиро подякувати усім, хто доклався до організації такого щирого доброго свята, за активність, за подарований настрій. Таке у міграційній службі Львівщини відбулося вперше. Вважаю, що має стати доброю традицією», – вважає він.

«Ми разом готували це свято. Не зважаючи на посади, дискутували, вносили пропозиції, спільно писали сценарій, – розповідає Іванна Іваночко. – Це була командна робота, що, вочевидь, призвела до гарного результату – колектив заряджений позитивом, отримав новий досвід і новий рівень спілкування. Хочу сказати велике «дякую» всім, хто брав участь у організації та проведені свята».

До ініціатив, що народилися того вечора, належить, зокрема, рішення створити музей міграційної служби Львівщини. Перші експонати від працівників служби запропонували вже на урочистостях.