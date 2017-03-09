На Золочівщині створять заповідник, що розташується на 4 га

Львівщина поповниться ще одним об’єктом природно-заповідного фонду – комплексною пам’яткою природи місцевого значення «Гора Кузяріна», що у селі Підлипці Золочівського району.

Про це інформують у департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА.

За результатами обстежень на даній території виявлено зростання 6 видів рослин, занесених до Червоної книги України та 5 видів регіонально-рідкісних, які потребують охорони у межах Львівської області, а також зростає 59 видів рідкісних судинних рослин.

Створення такого об’єкту дозволить зберегти особливий ландшафт та унікальні ценози степових схилів західного Поділля. Буде мати водоохоронне та ґрунтозахисне значення, оскільки близько до ділянки знаходяться свердловини забору питної води для Львова.

При обстеженні території також виявлено перебування махаона занесеного до Червоної книги України та гніздування деркача занесеного до Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення, до списку міжнародного союзу охорони природи (категорія NT) і списків охорони Бернської та Боннської конвенцій.

Створення комплексної пам’ятки природи місцевого значення “Гора Кузяріна” погоджено Підлипецькою сільською радою, Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області та Золочівською райдержадміністрацією.