На Львівщині троє дітей отруїлись алкоголем

Двох хлопців і дівчину, віком 14 років, госпіталізовано в реанімаційне відділення, зараз їх стан стабільний.

В Жидачівське відділення поліції 8 березня надійшло повідомлення від чергового лікаря центральної районної лікарні про те, що каретою швидкої допомоги до них доставлено трьох дітей з діагнозом «алкогольне отруєння».

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили, що 14-річні мешканці одного з селищ району, двоє хлопців та дівчина, розпивали спиртні напої з нагоди свята. Після цього дітям стало погано і вони звернулися за медичною допомого до місцевого лікаря. Звідти їх каретою швидкої допомоги було доставлено в центральну району лікарню і госпіталізовано в реанімаційне відділення. Зараз стан дітей стабільний.

Правоохоронці встановлюють, які алкогольні напої вживали діти і де вони їх взяли.

Батьків дітей буде притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання ними батьківських обов’язків, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.