Маршрут регіонального експресу «Чернівці – Львів» продовжили до Ковеля

Регіональний експрес № 701/702 із сполученням Чернівці – Львів продовжено до Ковеля. Про це інформує Львівська Залізниця.

Поїзд курсує за новим маршрутом за таким розкладом:

Поїзд №701 Чернівці – Львів – Ковель відправляється із Чернівців о 06:11 за діючим розкладом до Львова о 09:51. Зі Львова до Ковеля відправляється о 10:20.

Зупиняється на станціях: Червоноград 11:41-11:43, Сокаль 11:53-11:55, Iваничі 12:13-12:15, Володимир-Волинський 12:40-12:42. До Ковеля прибуває о 13:30.

Поїзд №702 Ковель – Львів – Чернівці відправляється із Ковеля до Львова о 15:23.

Зупиняється на станціях: Володимир-Волинський 16:10-16:12 год., Iваничi 16:38-16:40, Сокаль 16:58-17:00, Червоноград 17:09-17:11. До Львова прибуває о 18:35. До Чернівців відправляється о 19:08 год. і прибуває о 22:44. за чинним розкладом.

З таким маршрутом поїзд курсує щопонеділка, щоп’ятниці, щосуботи та щонеділі.

Маршрут обслуговує дизель-поїзд у складі 3-х вагонів І класу.