Директора підприємства підозрюють у присвоєнні 300 тис грн, що виділили на ремонт лікарні

На Львівщині повідомлено про підозру у службовій недбалості директору підприємства, яке проводило реконструкцію однієї з обласних лікарень

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області, за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2, викрили факт безпідставного перерахування більше трьохсот тисяч гривень державних коштів, виділених для проведення реконструкції однієї з львівських обласних лікарень.

Правоохоронці повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) КК України, генеральному директору одного з приватних підприємств, котрий під час проведення реконструкції та перепланування приміщень однієї з лікарень затвердив фіктивні акти виконаних робіт, унаслідок чого з обласного бюджету на рахунок підприємства було безпідставно перераховано 306 тисяч гривень державних коштів.

Факт безпідставного перерахування коштів підтверджується відповідним актом ревізії, що проводилась Держаудитслужбою України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п’ятдесяти до семисот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого. Досудове розслідування триває, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.