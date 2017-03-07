У Львові сьогодні штрафували продавців первоцвітів

Управління екології та ландшафтного планування провело акцію «Збережемо первоцвіти»

Сьогодні, 7 березня, управління екології та ландшафтного планування Львівської міської ради спільно з громадською організацією «Еко Zахист» провело акцію «Збережи первоцвіти!». Акція проходила на площі Ринок,1 поблизу будівлі Ратуші.

«Це вже четвертий рік поспіль ми проводимо таку акцію. У даному випадку вона цільово направлена на збереження первоцвітів, адже ці квіти занесені в Червону книгу і перебувають на межі зникнення. Біля входу у Ратушу ми розмістили фотографії первоцвітів з чорною стрічкою, як наголошення на тому, що вони можуть зникнути через людську байдужість», – розповів Орест Залипський, представник управління екології та ландшафтного планування ЛМР.

Після акції представники управління екології ЛМР спільно з «Муніципальною дружиною» провели рейди Львовом, зокрема на ринках «Добробут» і «Привокзальний».

За словами Ореста Залипського, дехто з продавців первоцвітів просто залишав квіти і тікав з місця подій. Вилучені квіти працівник управління екології та ландшафтного планування ЛМР занесли у церкву св. ап. Петра і Павла.