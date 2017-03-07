У Львові нагородять найкращого спортсмена

Станіслав Горуна отримає нагороду відділення НОК Львівщини

У п’ятницю, 10 березня, у Львові відбудеться урочиста церемонія нагородження найкращого спортсмена Львівщини за підсумками виступів у січні 2017 року.

Титулу найкращий спортсмен місяця удостоєний картист Станіслав Горуна. На турнірі всесвітньої серії «Karate 1 Premier League – Paris 2017», який 28-29 січня проходив у столиці Франції, львів’янин підтвердив реноме світового лідера у ваговій категорії до 75 кілограмів і впевнено переміг.

Горуну визнано найкращим спортсменом місяця за підсумками спільного голосування членів виконавчого комітету відділення Національного Олімпійського Комітету у Львівській області та членів колегії управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації.

Крім Станіслава, спеціальну нагороду з рук голови обласного відділення НОК Юрія Турянського отримає і його тренер – Антон Нікулін.

«У традиційному голосуванні за звання найкращого спортсмена місяця на Львівщині вперше переміг представник карате. Це дуже знаково, окільки вже на наступних літніх Іграх у Токіо-2020 карате буде представлене у Олімпійській програмі. Успіхи Горуни та дуже вдалі виступи львівських каратистів на молодіжному Чемпіонаті Європи, який проходив у Софії, дають підстави сподіватися, що українцям цілком до снаги здобути на наступній Олімпіаді медалі у змаганнях каратистів», — вважає голова відділення НОК у Львівській області Ю. Турянський.

Захід відбудеться у готелі «Нобіліс» (вул. Олександра Фредра, 5).