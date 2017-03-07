Три обласні заклади культури мають нових керівників

Сьогодні, 7 березня, під час пленарного засідання депутати Львівської обласної ради проголосували за призначення директорів трьох обласних закладів культури.

Про це повідомляє прес-служба ЛОДА.

Так, директором “Львівського академічного обласного театру ляльок” стала Уляни Мороз, очільником “Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка” призначили Богдана Тихолоза, керівником “Львівської обласної філармонії” обрали Володимира Сивохіпа.

Зазначимо, що всі новопризначені директори – переможці відкритого конкурсу на ці посади.