СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків у Львові

Співробітники Служби безпеки України виявили у львів’янина майже півкілограма смоли гашишу та 100 грамів екстазі. Наркотики йому доправили посилкою з-за кордону.

Про це повідомляє прес-служба Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Крім того, під час обшуку помешкання, яке зловмисник орендував, правоохоронці вилучили також майже півкілограма марихуани та приладдя для фасування наркотиків.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотиків) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з встановлення всього кола причетних до контрабанди наркотиків.

Фото: прес-служба Управління Служби безпеки України у Львівській області.