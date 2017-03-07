СБУ ліквідувала канал контрабанди наркотиків у Львові

Співробітники Служби безпеки України виявили у львів’янина майже півкілограма смоли гашишу та 100 грамів екстазі. Наркотики йому доправили посилкою з-за кордону.

17203138_1246361612065839_7113243922719498774_n

Про це повідомляє прес-служба Управління Служби безпеки України у Львівській області.

Крім того, під час обшуку помешкання, яке зловмисник орендував, правоохоронці вилучили також майже півкілограма марихуани та приладдя для фасування наркотиків.

17190511_1246361615399172_7177440490002576547_n

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 305 (контрабанда наркотиків) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії з встановлення всього кола причетних до контрабанди наркотиків.

17156208_1246361608732506_7285373754362398226_n

Фото: прес-служба Управління Служби безпеки України у Львівській області.