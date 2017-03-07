На охорону та збереження історико-культурної спадщини Львівщини виділили понад 8 млн грн

На Львівщині затвердили перелік об’єктів, які планують відновити цьогоріч у рамках обласної Програми охорони і збереження культурної спадщини Львівської області. На цю мету виділили рекордну суму – 8,5 мільйонів гривень.

Відповідні зміни до Програми сьогодні, 7 березня, затвердили на сесії Львівської обласної ради, повідомляє прес-служба ЛОДА,

Як пояснив під час брифінгу голова Львівської ОДА Олег Синютка, першочергово фінансуватимуться об’єкти, роботи над якими розпочались ще у 2016 році, що дозволить повністю їх завершити.

“Минулого року ми здійснили інвентаризацію об’єктів культурної спадщини і пріоритетними для цієї програми стали дерев’яні церкви. Адже саме вони, як правило, найбільше піддаються впливу”, – додав він.

Також у програмі передбачена і реконструкція замків. “Що стосується замків, то спершу слід завершити виготовлення проектно-кошторисної документації, а тоді уже із залученням коштів з місцевого та державного бюджетів приступити до ремонту”, – пояснив голова Львівської ОДА.