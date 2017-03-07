Міністр Семерак презентував у Львові екологічний проект на підприємствах

Метою проекту є зниження впливу шкідливих викидів від спалювання природного газу, зниження температури відпрацьованих газів і впливу “парникового ефекту” на навколишнє середовище.

Сьогодні, 7 березня, міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак перебував з візитом на Львівщині. Він відвідав ПАТ “Концерн Хлібпром” Львівський хлібозавод №5, повідомляє прес-служба ЛОДА.

Підприємство обрали пілотним проектом Глобального Екологічного Фонду для стимулювання використання відновлюваної енергії в агро-харчових та інших малих і середніх підприємствах України.

Метою проекту є зниження впливу шкідливих викидів від спалювання природного газу, зниження температури відпрацьованих газів і впливу “парникового ефекту” на навколишнє середовище.

“Дуже приємно, що Львівщина сьогодні презентує цей проект спільно із міністерством екології та природних ресурсів України і Глобальним екологічним фондом, – зазначила заступник голови Львівської ОДА Ірина Гримак. Його впровадження сприяє не лише вирішенню проблем екологічної проблематики та енергозбереження, це також зміцнення економіки регіону і країни в цілому”.

У межах проекту замінили старі газові пальники на хлібопекарських печах на енергоефективні, реконструювали систему стисненого повітря та систем водопостачання і постачання пари. Реалізація цього комплексу заходів дозволила підприємству знизити енергоспоживання на 100 000 м3.

“На цьому львівському підприємстві, яке отримало фінансування від ГЕФ ми бачимо ефективність співпраці влади, громадськості та бізнесу – реалізація комплексу заходів дозволила знизити енергоспоживання на 30%, – зазначив Остап Семерак. – Сьогодні ми маємо чудову нагоду поділитися досвідом впровадження екологічних проектів серед європейських країн, представники яких присутні тут, а також визначити пріоритети для наступного циклу проектів, які плануємо впроваджувати найближчим часом”.

За словами міністра екології та природних ресурсів, на сьогодні в урядових пріоритетах велику увагу присвячують питанням довкілля. Зокрема, очікується схвалення пріоритетів, серед яких:

реформування сектору надрокористування – впровадження кращих практик отримання та використання дозволів на видобуток;

поводження з відходами – формування цілісної загальнонаціональної політики і її впровадження на місцевому рівні;

стале управляння водними ресурсами – впровадження інтегрованого управління водними ресурсами;

реформування системи функціонування управління водним сектором.

Окрім того, важливими завданнями будуть реформування системи моніторингу стану довкілля, реформування підходів щодо промислових викидів, зокрема впровадження системи інтегрованих дозволів відповідно до законодавства ЄС та Угоди про асоціацію.

Довідка

ПАТ “Концерн Хлібпром” – одне з найбільших підприємств українського ринку хліба, яке щодня виготовляє до 300 тонн продукції – хлібної, хлібобулочної, кондитерської та тістових напівфабрикатів. У структуру Компанії входить 8 підприємств, що розташовані у Львівській та Вінницькій областях.

У Львівській області функціонують 4 хлібопекарських та 1 борошномельне підприємства, які на 40 % забезпечують потреби населення області в хлібобулочних виробах.