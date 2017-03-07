Львівський ветеринарний університет запрошує на День відкритих дверей

12 березня, у неділю, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького запрошує усіх бачих побувати на Дні відкритих дверей.

У програмі заходу передбачено ознайомлення з умовами прийому до ВНЗ, спілкування з ректором університету та деканами, представниками студентського профкому. Учні та їх батьки, інші гості матимуть змогу відвідати музеї університету, ознайомитись з роботою кафедр та факультетів, відвідати лабораторії, повідомляє прес-служба університету.

Початок заходів: 11.00, актова зала, вул. Пекарська, 50.

Нині Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій готує фахівців із більше 15 спеціальностей, а саме: ветеринарна медицина; ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза; технологія виробництва і переробки продукції тваринництва; водні біоресурси та аквакультура; харчові технології та інженерія; технологія зберігання, консервування та переробки м’яса; технологія зберігання, консервування та переробки молока; технології жирів і жирозамінників; якість, стандартизація та сертифікація; екологія; біотехнології та біоінженерія; маркетинг; менеджмент організацій і адміністрування; менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; адміністративний менеджмент; право. Також готується відкриття нових напрямів та спеціальностей, зокрема готельно-ресторанна справа, туризм та інші.

Сьогодні підготовка спеціалістів в університеті ведеться на 33 кафедрах п’яти факультетів. Університет здійснює активні міжнародні обміни та співпрацює з багатьма іноземними навчальними закладами, а студенти мають можливість проходити практику за кордоном: у Болгарії, Польщі, Угорщині, Туреччині, Данії та Франції.