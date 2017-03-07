До дня народження Кобзаря у Львові запустять у небо кульки 

У четвер, 9 березня, на Львівщині відзначатимуть 203-тю річницю від дня народження Тараса Шевченка. З цієї нагоди відбудеться низка урочистих заходів.

Вшанування великого українця розпочнеться о 10:00 з покладання квітів до пам’ятника Кобзареві, що на проспекті Свободи у місті Львів. Опісля, орієнтовно о 10:05, відбудеться мистецький флешмоб “Дякуємо тобі, Кобзарю”, під час якого у небо запустять повітряні кульки з аркушами, де будуть надруковані рядки з віршів Тараса Шевченка.

До участі в акції запрошують всіх охочих! Кожен, хто хоче стати учасником флешмобу, має принести на площу біля пам’ятника Кобзареві у Львові свої улюблені вірші, роздруковані на невеликих аркушах паперу.

Завершаться урочистості святковою академією о 18:00 з нагоди відзначення 203-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка в приміщенні Львівського національного академічного театру опери та балету ім. Соломії Крушельницької.

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З повною програмою відзначення Шевченківських днів у Львові можна ознайомитись тут.