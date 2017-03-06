Завтра у Львові сортуватимуть пластикові корки

Щоб за виручені за відсортовані корки кошти придбати ліки для пацієнтів з легеневою гіпертензією



Завтра, 7 березня, о 9.30, біля пам’ятника В. Чорноволу (вул. Винниченка, 18) відбудеться захід «Зароби на ліки – підтримай життя!».

Як пояснюють організатори – ЛМБФ «Сестри Даліли», захід полягатиме у сортуванні пластикових корків за кольорами та їх здачі. За виручені кошти придбають ліки для пацієнтів з легеневою гіпертензією Львівської області. Відсортовані за кольорами корки коштують дорожче.

«Цим заходом пацієнти, громадські активісти та просто небайдужі люди хочуть привернути уваги до недофінансування вартості лікування пацієнтів із обласного бюджету. Якщо Тобі небайдужа доля ближнього свого, приходь долучайся, та підтримай право на життя пацієнтів з легеневою гіпертензією Львівської області», – зазначають організатори.