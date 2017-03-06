Завтра Львівщину відвідає міністр екології

У вівторок, 7 березня, з робочим візитом у Львівській області перебуватиме міністр екології та природних ресурсів України.

Як повідомляє прес-служба ЛОДА, міністр візьме участь у відкритті розширеного семінару Глобального екологічного фонду для країн Східної Європи, в якому Україна цього року виступає стороною-господарем.

Також Остап Семерак відвідає ПАТ “Концерн Хлібпром” Львівський хлібозавод №5, який був обраний як пілотний проект Глобального Екологічного Фонду (ГЕФ) для стимулювання використання відновлюваної енергії в агрохарчових, інших малих та середніх підприємствах (МСП) України.