В Україні пропонують підвищити штрафи  за підпал сухої трави 

До Кабінету Міністрів та Верховної Ради України скерували пропозицію щодо збільшення штрафних санкцій за самовільне спалювання сухої рослинності від 40 до 60 (680-1020 грн) неоподаткованих мінімумів для фізичних осіб та від 80 до 100 (1360-1700 грн) для юридичних.

Мешканцям Львівщини нагадують, за випалювання сухостою передбачена адміністративна відповідальність. Нині підпал карається стягненням від 170 до 340 грн для фізичних осіб та від 850 до 1190 грн для посадових. А за порушення, вчинені у межах територій та об’єктів природозаповідного фонду, штрафи зростають удвічі.

Крім того, порушник зобов’язаний сплатити збитки, завдані під час пожежі. Якщо порушника не виявлено, за горіння сухостою відповідатиме користувач землі, де зафіксована пожежа.

Додамо, від початку року в області зафіксували більше 320 пожеж в екосистемах на загальній площі 75 га. У департаменті екології та природних ресурсів Львівської ОДА вкотре нагадують, підпал сухої рослинності шкодить родючості землі, вогонь також знищує гнізда пернатих, шкодить фауні та флорі. А дим, який виділяється, небезпечний для здоров’я людини.