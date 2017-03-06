У Національному музеї ім. Андрея Шептицького представлять “Шевченка від А до Я”

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького та Видавництво Старого Лева запрошують на надзвичайну музейну презентацію/майстер-клас нового видання ВСЛ “Шевченко від А до Я”!

Про це організатори повідомляють на сторінці заходу у Фейсбук.

З нагоди виходу абетки-енциклопедії для родинного читання «Шевченко від А до Я» («Видавництво Старого Лева») художниця-ілюстратор книжки Анастасія Стефурак проведе майстер-клас для дітей «Де зустрітись з Шевченком?», а працівники національного музею влаштують дітлахам цікаву екскурсію виставкою художніх робіт Кобзаря.

Хочете познайомити дітлахів із Тарасом Шевченком? Чудова можливість для цього буде у суботу, 11 березня, у Львові в Національному музеї ім. А. Шептицького (просп. Свободи, 20). Початок о 14:00.

Участь у події безкоштовна, але за умови попереднього запису! Телефон для запису: 067 901 93 64.

«Шевченко від А до Я» – продовження серії абеток-енциклопедій «Видавництва Старого Лева», у якій відомих діячів української культури показано з неочікуваного і дуже людяного боку. Це неймовірної краси арт-бук для родинного читання, завдяки якому і діти, і дорослі дізнаються не лише біографію талановитого живописця, ґравера, прозаїка, драматурга, співака, актора, скульптора, фотографа Тараса Шевченка, а полюблять його так, як можна любити друзів. Адже цікавим і близьким Тараса Шевченка роблять не тільки (і не стільки) біографічні дати – народився, виріс, написав, помер – а значно інтимніші речі: смаки, думки, уподобання… Яка була улюблена пора року у Шевченка? У які очі він полюбляв заглядатися – карі, блакитні, а, може, зелені? Про що він думав, дивлячись на зорі? Про все це є у книжці, яка впорядкована за ключовими словами, розміщеними за абеткою. Кожне слово (кіт, чай, зорі, тополя, Україна тощо) – ключі до біографії і життя Шевченка.